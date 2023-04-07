«Милан» упустил шанс увеличить отрыв от «Интера», поделив очки с «Эмполи»

Завершился матч 29-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» на своём поле поделил очки с «Эмполи». Голов зрители этой игры не дождались – 0:0.

Красно-чёрные владели неоспоримым преимуществом на протяжении большей части матча (21 удар, 4 в створ), однако не сумели воплотить его в забитые мячи. Отметим, что на 58-й минуте встречи арбитр вначале назначил пенальти в ворота «Эмполи», а затем отменил его после просмотра повторов, а на 90-й минуте также при помощи VAR был отменён гол Оливье Жиру – француз подыграл себе рукой. Ближе всех к легитимному голу подобрался Алессандро Флоренци, попавший в штангу после навеса Рафаэла Леау.

«Милан» не сумел развить успех после разгромной победы над «Наполи», добытой в предыдущем туре (4:0), и упустил шанс оторваться от «Интера», ранее допустившего осечку в матче с «Салернитаной». Команда Стефано Пиоли остаётся на третьем месте в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка в 29 матчах. В следующем туре «Милан» сыграет в гостях с «Болоньей» 15 апреля.