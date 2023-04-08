«Ланс» продолжает преследовать «Пари Сен-Жермен»

Завершился матч 30-го тура чемпионата Франции, в котором «Ланс» на своём поле минимально переиграл «Страсбург». Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:1 в пользу хозяев «Боллар-Делелис».
Кроваво-золотистые завладели преимуществом на 11-й минуте, когда польский защитник Пшемыслав Франковски откликнулся на передачу Адриена Томассона. В середине второго тайма Факундо Медина упрочил превосходство хозяев. На 84-й минуте усилиями Кевина Гамейро гости отквитали один мяч, обеспечив «горячую» концовку игры. В компенсированное время страсти действительно закипели. В одном из эпизодов «Страсбург» претендовал на пенальти, но дело закончилось удалением форварда гостей Хабиба Диалло за споры с судьёй.
«Ланс» одержал четвёртую победу подряд, продолжая вести преследование лидера — «Пари Сен-Жермен». От столичной команды подопечные Франка Эза, занимающие второе место, отстают теперь всего на три очка (у «ПСЖ» на игру меньше).
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