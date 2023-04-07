«Балтика» не смогла обыграть «Родину»

Сегодня, 7 апреля, состоялся матч 26-го тура Мелбет Первой лиги между «Балтикой» и «Родиной». Команды играли в Калининграде на одноимённом стадионе. Клубы голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

«Балтика» (53) возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Рубин» (47) занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» (43) располагается на третьем месте. «Алания» (41) занимает четвёртую позицию во втором по силе российском дивизионе. «Волгарь» (38) находится на пятой строчке.

«Родина» занимает 13-е место в турнире. Московский клуб набрал 32 очка. «Краснодар-2» с 18 очками замыкает турнирную таблицу соревнования.

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