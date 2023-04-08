Игрок «Зенита» Вендел признался, что летом мог перейти в другой клуб

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел признался, что летом был близок к уходу из клуба с берегов Невы, однако руководство сине-бело-голубых сделало всё, чтобы удержать футболиста в своём составе.

«Это правда, что у меня было несколько вариантов перехода, но стороны не достигли соглашения. Моей целью было, чтобы все стороны остались довольны, и «Зенит» сделал большие усилия, чтобы сохранить меня. Я очень ценю это и хочу сказать, что счастлив играть за клуб», — приводит слова Вендела Globo Esporte.

Прошлым летом Вендел мог приостановить контракт согласно разрешению ФИФА, как и другие легионеры, выступающие в чемпионате России, или перейти в другой клуб за какую-либо финансовую компенсацию. Бразильский полузащитник принял решение переподписать контракт с «Зенитом».