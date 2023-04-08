Вендел рассказал, как изменилась РПЛ после отстранения России от еврокубков
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел рассказал о том, как поменялся чемпионат России после отстранения российских клубов от участия в европейских соревнованиях. Бразилец считает, что уровень РПЛ остался хорошим, несмотря на то что некоторые легионеры покинули свои команды.
«Мы не можем участвовать в европейских соревнованиях. Многие футболисты покинули свои клубы. Это главное, что изменилось после отстранения российских команд. Чемпионат здесь по-прежнему остался на хорошем уровне», — приводит слова Вендела Globo Esporte.
В феврале прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах. Легионеры получили возможность приостановить контракты с командами из России.
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