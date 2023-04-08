Новиков рассказал, чего не хватает «Динамо» при Йокановиче для побед
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением, чего не хватает бело-голубым при действующем наставнике Славише Йокановиче для достижения положительных результатов.
«Чего не хватает «Динамо» при Йокановиче? В последних играх, учитывая кубковую, «Динамо» создало достаточно голевых моментов, чтобы выиграть эти матчи, но реализация была на нулевом уровне. Соперники же здорово использовали свои немногочисленные шансы, что и привело к поражениям. Несмотря на это, «Динамо» продолжает борьбу за высокие места. Плотность в таблице достаточно высокая, поэтому две-три подряд победы позволят вести борьбу за призовые места. Другой вопрос, что эти матчи ещё нужно выиграть», — приводит слова Новикова Metaratings.
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