Шалимов: схема Кубка России — как «Что? Где? Когда?», чем дальше, тем веселее

Известный тренер Игорь Шалимов высказался о схеме проведения розыгрыша Кубка России в текущем сезоне, сравнив сетку турнира с известной интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?»
«Читаю негативные отзывы, в том числе о том, что не понимают систему — как, если вылетаешь на стадии плей-офф, потом в плей-офф остаёшься. Я нормально отношусь — и разобрался в схеме, и в целом система доказала свою привлекательность, смотреть игры интересно. Кроме того, это что-то новое, то, что проводим в европейских турнирах только мы. Это как шоу знатоков «Что? Где? Когда?» — там, кстати, тоже многие не могут понять вопросов, но популярность большая. То есть у нас есть шоу знатоков и теперь Кубок России.
В этом Кубке, чтобы совсем всё стало интересно, жду ситуации, когда по ходу турнира одна из команд проиграет другой два раза и вылетит в Путь регионов, а потом в финале, куда пробьётся через этот путь, победит. Чем дальше, тем веселее. В том числе и тем, что очень много игр, футбол каждый день. Есть и команда-сенсация — «Акрон», куда теперь приедет «Спартак», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 8 апреля 2023
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