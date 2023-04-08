«Милану» интересен форвард «Лилля» Джонатан Дэвид

«Милан» рассматривает вариант подписания нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида ближайшим летом.

«Милан» активно ведёт поиски нового нападающего, учитывая, что Златан Ибрагимович, вероятно, покинет клуб летом 2023 года, когда истечёт его контракт. Джонатан Дэвид стал одной из главных целей для действующих чемпионов Италии. В руководстве миланского клуба считают, что «Лилль» продаст футболиста, пока за него можно выручить хорошие средства, так как его контракт истекает в 2025 году, сообщает Tuttosport.

В текущем сезоне чемпионата Франции 23-летний канадский нападающий провёл 28 матчей в составе «Лилля», забил в них 19 голов и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах. Также на его счету два гола в трёх матчах Кубка Франции.