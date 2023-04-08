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Сын Стрельцова: жду ещё от «Торпедо» хотя бы пять побед — на подъёме сейчас пойдёт

Сын Стрельцова: жду ещё от «Торпедо» хотя бы пять побед — на подъёме сейчас пойдёт
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Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, прокомментировал первую победу «Торпедо» под руководством испанского специалиста Жозепа Клотета. Московский клуб на своём поле обыграл «Факел» (2:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Какие-то сдвиги есть: значит, что-то бывший тренер имел — это его достояние. Фундамент заложил Талалаев, а нынешний тренер что-то добавил. Дрожжи быстро всплывают. Посмотрим следующий тур.

Я очень рад победе. Все болельщики её очень ждали. Жду ещё побед — хотя бы четыре или пять ребята сделают. На подъёме сейчас пойдёт», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Торпедо» занимает 16-е место в таблице РПЛ, набрав 13 очков в 22 матчах.

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