Сын Стрельцова: жду ещё от «Торпедо» хотя бы пять побед — на подъёме сейчас пойдёт
Поделиться
Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, прокомментировал первую победу «Торпедо» под руководством испанского специалиста Жозепа Клотета. Московский клуб на своём поле обыграл «Факел» (2:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Какие-то сдвиги есть: значит, что-то бывший тренер имел — это его достояние. Фундамент заложил Талалаев, а нынешний тренер что-то добавил. Дрожжи быстро всплывают. Посмотрим следующий тур.
Я очень рад победе. Все болельщики её очень ждали. Жду ещё побед — хотя бы четыре или пять ребята сделают. На подъёме сейчас пойдёт», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Торпедо» занимает 16-е место в таблице РПЛ, набрав 13 очков в 22 матчах.
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
17:25
-
17:19
-
17:16
-
17:14
-
17:10
-
17:06
-
16:50
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:24
-
16:21
-
16:18
-
16:15
-
16:07
-
16:02
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:45
-
15:45
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:15
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
14:43
-
14:36
-
14:35
-
14:33
Партнерский контент