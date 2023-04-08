Талалаев: «Торпедо» — большие молодцы! Будут вести борьбу за выживание до последнего тура
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Бывший главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев отреагировал на победу автозаводцев в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги над воронежским «Факелом» (2:0).
«Очень рад за «Торпедо», поздравляю всех ребят с сегодняшней победой, большие молодцы! Уверен, что это не последняя победа в РПЛ. Желаю клубу успеха и удачи в дальнейших матчах.
Я сказал, когда ещё приходил в этот клуб, что команда будет бороться за место в РПЛ. Сейчас это и происходит. Уверен, люди, которые сейчас пришли в клуб, попали туда не просто так. Они знают, что делают. «Торпедо» будет вести борьбу за выживание до самого последнего тура», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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