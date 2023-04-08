Бывший тренер «Торпедо»: клуб значительно увеличил свои шансы на спасение в РПЛ

Прославленный советский тренер Борис Игнатьев прокомментировал победу «Торпедо» в матче с «Факелом» (2:0) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Не знаю, насколько тяжело будет спастись «Торпедо» после победы над «Факелом». Рядом находятся команды, которые чувствуют дыхание автозаводцев — все будут отчаянно драться за очки, как сегодня это делали торпедовцы. Новые люди в команде всегда привносят волну эмоций: важно, чтобы она не была временной. Мне видится, что игроки стали больше понимать те цели и задачи, которые перед ними стоят. В перерыве автозаводцы пересмотрели свои действия: во втором тайме они были более продуктивны во всех фазах игры и более разумно выстраивали свои действия. А у «Факела» во второй половине матча я не увидел ничего, кроме хаотичности. Я так и не понял, как они собирались выигрывать эту встречу.
В первом тайме у воронежцев игра была более командной, а во втором то ли игроки «Торпедо» пересмотрели отношение к своим обязанностям, то ли «Факел» исчерпал все свои возможности. Команда была просто неузнаваемой: какой-то набор людей, которые не знали, что они хотят.
Конечно, этим успехом «Торпедо» значительно увеличило свои шансы на спасение в РПЛ. Каждая победа на этом этапе придаёт уверенности и дополнительные положительные эмоции. А положительные эмоции влияют на построение активных действий, когда можно не бояться ошибиться», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 8 апреля 2023
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