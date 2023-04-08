«Наполи» продлит контракт с Ррахмани

Руководство итальянского «Наполи» готовит новый контракт для своего центрального защитника Амира Ррахмани, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, скоро будет подписано новое соглашение, действующее до июня 2027 года. Контракт будет включать в себя опцию автоматического продления до 2028 года.

Амир Ррахмани выступает за «Наполи» с 2020 года. До этого футболист провёл один сезон в составе «Вероны». В текущем розыгрыше Серии А защитник сборной Косова провёл 22 матча за итальянский клуб и отметился двумя забитыми голами.

«Наполи» — лидер Серии А на данный момент. Команда имеет в активе 74 очка после 29 игр. В 1/4 финала Лиги чемпионов неаполитанцы сразятся с «Миланом».