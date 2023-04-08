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«Лацио» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

«Лацио» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 8 апреля, в рамках 29-го тура чемпионата Италии встречаются «Лацио» и «Ювентус». Команды играют на «Стадио Олимпико» в Риме. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А. 29-й тур
08 апреля 2023, суббота. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона чемпионата Италии «Ювентус» дома разгромил «Лацио» со счётом 3:0. В составе хозяев дважды отличился Мойзе Кин. Ещё один гол записал в свой актив Аркадиуш Милик.

В предыдущем туре «Лацио» встречался с «Монцей» на выезде. Матч завершился победой римлян (2:0). «Ювентус» в игре 28-го тура Серии А дома обыграл «Верону» со счётом 1:0.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 28 матчей. «Ювентус» находится на седьмой строчке, заработав 44 очка после 28 игр. Лидирует «Наполи» (74).

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