«Лацио» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 8 апреля, в рамках 29-го тура чемпионата Италии встречаются «Лацио» и «Ювентус». Команды играют на «Стадио Олимпико» в Риме. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата Италии «Ювентус» дома разгромил «Лацио» со счётом 3:0. В составе хозяев дважды отличился Мойзе Кин. Ещё один гол записал в свой актив Аркадиуш Милик.
В предыдущем туре «Лацио» встречался с «Монцей» на выезде. Матч завершился победой римлян (2:0). «Ювентус» в игре 28-го тура Серии А дома обыграл «Верону» со счётом 1:0.
«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 28 матчей. «Ювентус» находится на седьмой строчке, заработав 44 очка после 28 игр. Лидирует «Наполи» (74).
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