«Бавария» победила «Фрайбург», «Боруссия» Д обыграла «Унион»
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Сегодня, 8 апреля, проходят матчи 27-го тура немецкой Бундеслиги. В 16:30 мск начались пять встреч.
«Бавария» одержала минимальную победу в гостевом матче с «Фрайбургом». Единственный мяч в составе мюнхенцев забил Маттейс де Лигт.
Германия - Бундеслига. 27-й тур
08 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 де Лигт – 51'
Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Унион» Берлин со счётом 2:1. В составе «Униона» отличился Кевин Беренс, а в составе «Боруссии» — Дониэлл Мален и Юссуфа Мукоко.
МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
08 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Харин – 4' 2:0 Бериша – 57'
В параллельных матчах «Кёльн» обыграл «Аугсбург» со счётом 3:1, «Байер» с тем же счётом победил «Айнтрахт», а «Майнц» сыграл вничью с «Вердером» (2:2).
После 27 матчей «Бавария» лидирует в чемпионате Германии с 58 очками. У «Боруссии» 56 баллов, у «Униона» — 51, а у «Фрайбурга» — 47. «Лейпциг», сыгравший на один матч меньше, набрал 45 очков.
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