Член совдира «Динамо» Гафин: Смолов подавленный после общения с журналистами

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о состоянии нападающего Фёдора Смолова. Форвард назвал одного из журналистов «клоуном» в ответ на вопрос про обещанный Кубок России болельщикам. Это случилось после матча с «Акроном», по результатам которого динамовцы вылетели из турнира.

«Смолов несколько подавленный от того, что с ним случилось после предыдущей игры. Физически готов. Подавленный после общения с журналистами. Он живой человек, у него есть эмоции», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после проигранного финала «Спартаку» в прошлом розыгрыше турнира Смолов обратился к болельщикам «Динамо», пообещав им выиграть трофей в следующем сезоне.