Член совдира «Динамо» Гафин: Смолов подавленный после общения с журналистами
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о состоянии нападающего Фёдора Смолова. Форвард назвал одного из журналистов «клоуном» в ответ на вопрос про обещанный Кубок России болельщикам. Это случилось после матча с «Акроном», по результатам которого динамовцы вылетели из турнира.
«Смолов несколько подавленный от того, что с ним случилось после предыдущей игры. Физически готов. Подавленный после общения с журналистами. Он живой человек, у него есть эмоции», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, после проигранного финала «Спартаку» в прошлом розыгрыше турнира Смолов обратился к болельщикам «Динамо», пообещав им выиграть трофей в следующем сезоне.
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