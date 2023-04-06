Добровинский: хорошо, что Смолов не взял книгу и не дал по голове журналисту

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский отреагировал на поведение нападающего Фёдора Смолова после вылета из Кубка России. Напомним, футболист нагрубил журналисту, который припомнил ему обещание выиграть Кубок.

«Конечно, это эмоции, безусловно. Если бы вы слышали, что я вчера говорил. Там цензурными словами были только союзы между другими словами — и, но и так далее. Остальное было совершенно непечатное.

Клоун — это не оскорбление, а профессия. Сказали бы вы Никулину, если бы он был жив, что он клоун, он бы вас поблагодарил.

Журналисты должны были понять людей. И те должны были извиниться или что-то такое. Но пытать людей во вчерашней ситуации тоже, конечно, не стоило. Журналист задал вопрос Фёдору — вы обещали и вы не сделали. Он не играл по медицинским соображениям. Конечно, болел за свою команду. Конечно, всем безумно обидно — обстрелять все ворота и не забить. Но какие к нему могут быть претензии? Все в переживаниях, всем обидно. И разговоры про увольнение тренера, брожение. Два матча подряд кошмарных, повторяется прошлогодняя история, только с новым тренером. И все, естественно, на взводе. И в это время выступает журналист и говорит — вы обещали. Слушайте, хорошо, что не взял книгу и не дал ему по голове. До этого тоже могло дойти. «Вы обещали, Фёдор». Что он должен на это сказать? Клуб отмечает 100-летие. Есть в некоторых святых книгах фраза «Не судимы мы и судить не будем». Давайте это вспомним сегодня», — приводит слова Добровинского «РБ Спорт».