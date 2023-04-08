«Барселона» готова продать Фати за € 40 млн. Его не отпустили за € 150 млн в «МЮ» в 2020-м

«Барселона» открыта к продаже нападающего Ансу Фати, который из-за травматизма не смог оправдать возложенных средств и доверенной ему футболки с 10-м номером. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».
По сведениям источника, сине-гранатовые готовы расстаться с 20-летним футболистом за € 40 млн. Примечательно, что в летнее трансферное окно 2020 года неоднократно сообщалось, что «Барселона» отказалась отпускать Фати в «Манчестер Юнайтед» за € 150 млн, сославшись на его сумму отступных, которые равняются € 400 млн.
Ансу Фати — воспитанник «Барселоны», он находится в структуре команды с девяти лет. В нынешнем сезоне нападающий в 40 матчах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
- 8 апреля 2023
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