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В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Йокановича в клубе

В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Йокановича в клубе
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос о будущем главного тренера Славиши Йокановича в клубе.

«Останется ли Йоканович? От него зависит. Ожидаю хорошего футбола», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Йоканович возглавил «Динамо» в начале сезона-2022/2023. Команда располагается на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков после 21 матча. «Динамо» завершило выступление в Кубке России, уступив «Акрону» в серии послематчевых пенальти. Сегодня, 8 апреля, динамовцы сыграют с московским «Спартаком» в рамках 22-го тура чемпионата России. Стартовый свисток на стадионе «Открытие Арена» прозвучит в 19:30 мск.

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