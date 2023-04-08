Дмитрий Гафин: позиция «Динамо» по Йокановичу? Славиша — главный тренер клуба
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о позиции клуба по главному тренеру Славише Йокановичу.
«Позиция «Динамо» по Йокановичу? Славиша — главный тренер клуба», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Йоканович возглавил «Динамо» в начале сезона-2022/2023. Команда располагается на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков после 21 матча. «Динамо» завершило выступление в Кубке России, уступив «Акрону» в серии послематчевых пенальти. Сегодня, 8 апреля, динамовцы сыграют с московским «Спартаком» в рамках 22-го тура чемпионата России. Стартовый свисток на стадионе «Открытие Арена» прозвучит в 19:30 мск.
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