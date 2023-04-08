Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков и Кокорин назвали 5 лучших нападающих в истории футбола

Кержаков и Кокорин назвали 5 лучших нападающих в истории футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшие нападающие сборной России Александр Кержаков и Александр Кокорин порассуждали на тему лучших нападающих мира в видео на YouTube-канале NOBEL.

Кокорин: Роналду или Роналдо? Для меня лучший – это «Зубастик».
Кержаков: 100%.
Кокорин: две показательных цитаты от Роналдо. Он сказал: послушайте, мы в свое время не были профессионалами, шли на дискотеку, приходили и выигрывали игры. То есть, если бы Криштиану мог позволить такое после дискотеки, тогда он был бы суперталант. Бразильцы – редкостные разгильдяи, тот же Роналдиньо. Они выдавали 2-3-4 сезона, брали все мячи, награды и заканчивали. Ещё мне очень нравится Анри.
Кержаков: Мбаппе – нападающий? Тоже включаем в список.
Кокорин: да, пусть будет. Кто там ещё в твоё время был?
Кержаков: Клюйверт очень хорош был.
Кокорин: Шевченко ещё.
Кержаков: да, топ вообще.

Таким образом, нападающие составили совместный топ-5 лучших форвардов в истории мирового футбола: Роналдо, Анри, Мбаппе, Клюйверт и Шевченко.

Материалы по теме
Александр Кержаков рассказал об уходе из «Пари Нижний Новгород»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023