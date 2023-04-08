Кержаков и Кокорин назвали 5 лучших нападающих в истории футбола

Бывшие нападающие сборной России Александр Кержаков и Александр Кокорин порассуждали на тему лучших нападающих мира в видео на YouTube-канале NOBEL.

Кокорин: Роналду или Роналдо? Для меня лучший – это «Зубастик».

Кержаков: 100%.

Кокорин: две показательных цитаты от Роналдо. Он сказал: послушайте, мы в свое время не были профессионалами, шли на дискотеку, приходили и выигрывали игры. То есть, если бы Криштиану мог позволить такое после дискотеки, тогда он был бы суперталант. Бразильцы – редкостные разгильдяи, тот же Роналдиньо. Они выдавали 2-3-4 сезона, брали все мячи, награды и заканчивали. Ещё мне очень нравится Анри.

Кержаков: Мбаппе – нападающий? Тоже включаем в список.

Кокорин: да, пусть будет. Кто там ещё в твоё время был?

Кержаков: Клюйверт очень хорош был.

Кокорин: Шевченко ещё.

Кержаков: да, топ вообще.

Таким образом, нападающие составили совместный топ-5 лучших форвардов в истории мирового футбола: Роналдо, Анри, Мбаппе, Клюйверт и Шевченко.