Кержаков и Кокорин назвали 5 лучших нападающих в истории футбола

Бывшие нападающие сборной России Александр Кержаков и Александр Кокорин порассуждали на тему лучших нападающих мира в видео на YouTube-канале NOBEL.
Кокорин: Роналду или Роналдо? Для меня лучший – это «Зубастик».
Кержаков: 100%.
Кокорин: две показательных цитаты от Роналдо. Он сказал: послушайте, мы в свое время не были профессионалами, шли на дискотеку, приходили и выигрывали игры. То есть, если бы Криштиану мог позволить такое после дискотеки, тогда он был бы суперталант. Бразильцы – редкостные разгильдяи, тот же Роналдиньо. Они выдавали 2-3-4 сезона, брали все мячи, награды и заканчивали. Ещё мне очень нравится Анри.
Кержаков: Мбаппе – нападающий? Тоже включаем в список.
Кокорин: да, пусть будет. Кто там ещё в твоё время был?
Кержаков: Клюйверт очень хорош был.
Кокорин: Шевченко ещё.
Кержаков: да, топ вообще.
Таким образом, нападающие составили совместный топ-5 лучших форвардов в истории мирового футбола: Роналдо, Анри, Мбаппе, Клюйверт и Шевченко.
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