Зинченко о Жезусе: удивительный талант. Он пример того, как усердно нужно работать

Футболист «Арсенала» Александр Зинченко высказался о партнёре по команде, бразильском нападающем – Габриэле Жезусе.

«Он реальный пример того, как усердно и с правильным отношением к делу нужно работать каждый божий день.

Удивительный талант. Я знаю, что он так усердно работал, чтобы оказаться в том положении, в котором он сейчас находится.

Я так счастлив познакомиться с ним лично! Приятно иметь такого товарища по команде», – передаёт слова Зинченко Sky Sports.

Габриэль Жезус перешёл в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити». В текущем сезоне чемпионата Англии бразилец провёл в составе «канониров» 17 игр, набрав в них 12 результативных баллов (7 голов и 5 передач).

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Лондонцы опережают «Манчестер Сити» на 8 очков.