«Лейпциг» обыграл «Герту» в матче Бундеслиги

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Герта» принимала «Лейпциг». Гости одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

На 40-й минуте полузащитник Амаду Айдара забил единственный гол «Лейпцига» в матче.

Победа позволила «Лейпцигу» переместиться на четвёртое место в чемпионате Германии. Команда набрала 48 очков после 27 матчей. «Герта» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги, набрав 22 очка. В следующем матче «Герта» сыграет в гостях с «Шальке», а «Лейпциг» примет «Аугсбург».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набравшая 58 очков. На втором месте находится дортмундская «Боруссия» с 56 очками, а на третьем — «Унион» Берлин (51 балл).