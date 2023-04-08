Президент РПЛ Алаев рассказал о возможной реформе Суперкубка России
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о возможной реформе Суперкубка России.
«Что касается возможной реформы Суперкубка, с клубами не общались. Предстоит общее собрание — обсудим. Я просто это предложил как идею. Аналитическую информацию ведём, с клубами и коллегами из РФС обсудим. В этом году положение принято — матч состоится перед началом сезона.
На следующий период это точно стоит обсудить. Я пока не предлагаю каких-то революций и реформ, но подумать стоит. В Европе сейчас такой тренд, тем более мы все хотим матчей с такой большой вывеской. Про экономику не стоит забывать», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Действующим обладателем Суперкубка является «Зенит».
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