Президент РПЛ Алаев рассказал о возможной реформе Суперкубка России

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о возможной реформе Суперкубка России.

«Что касается возможной реформы Суперкубка, с клубами не общались. Предстоит общее собрание — обсудим. Я просто это предложил как идею. Аналитическую информацию ведём, с клубами и коллегами из РФС обсудим. В этом году положение принято — матч состоится перед началом сезона.

На следующий период это точно стоит обсудить. Я пока не предлагаю каких-то революций и реформ, но подумать стоит. В Европе сейчас такой тренд, тем более мы все хотим матчей с такой большой вывеской. Про экономику не стоит забывать», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Действующим обладателем Суперкубка является «Зенит».