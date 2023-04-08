Осимхен: мне не терпится отпраздновать победу в чемпионате

Звезда «Наполи» Виктор Осимхен заявил, что с нетерпением ждёт предстоящего празднования чемпионства в конце сезона, сообщает Football Italia.

«Я наслышан о предыдущих празднованиях скудетто. Мне любопытно узнать, что на этот раз придумают неаполитанцы. Для меня большая честь играть в этом городе, где когда-то играл Марадона.

Я хочу выиграть скудетто, чтобы увидеть радость на лицах болельщиков, мне не терпится увидеть празднование. Это будет захватывающе!» – сказал Осимхен.

24-летний нигерийский футболист за последние несколько сезонов стал одним из лучших нападающих Европы, забив 21 гол и отдав пять результативных передач в 23 матчах Серии А.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года, и он, вероятно, станет одной из главных целей для многих ведущих европейских клубов в предстоящее трансферное окно. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис известен как жёсткий переговорщик и запросит за 24-летнего форварда более € 100 млн.

«Наполи» осталось всего несколько недель до официального завоевания своего первого чемпионского титула более чем за три десятилетия. Отрыв команды от ближайшего преследователя, «Лацио» – 16 очков.