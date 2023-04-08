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Тренер «Торпедо» Клотет прокомментировал победу в матче с «Факелом»

Тренер «Торпедо» Клотет прокомментировал победу в матче с «Факелом»
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал победу в матче 22-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0).

«Спасибо за поздравления с победой! Наша команда вложила сердце и душу! Все тяжело работали, наконец-то порадовали наших фанатов. Мы увидели конкурентоспособное «Торпедо». У «Факела» было много шансов, в конце мы показали, что заслужили, что мы можем ещё лучше. Касаемо самой игры, не давали соперникам наносить удары с флангов — ребята выполнили установку. Мы сделали ещё один шаг в организации, в развитии менталитета. Хочу отметить и тех, кто сегодня играл, и тех, кто находился на замене. Я очень горд за ребят. Мы во всех компонентах будем плавно работать. Футболисты вышли и бились на поле, играли друг за друга, для своих фанатов», — приводит слова специалиста официальный сайт «Торпедо».

Победа стала для Клотета первой у руля «Торпедо».

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