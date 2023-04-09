Матч «Спартак» — «Динамо» посетили 8985 зрителей — лучший показатель красно-белых с Fan ID

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Динамо», посетили 8985 болельщиков.

Матч стал для «Спартака» самым посещаемым из числа тех, на которых требовалась карта болельщика (Fan ID). Система на домашних матчах красно-белых работала во встречах с «Ахматом» (0:0), «Факелом» (3:2) и «Уралом» (2:2).

Игра закончилась вничью (3:3). На седьмой минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте Арсен Захарян сравнял счёт. Спустя пять минут Кейта Бальде вновь вывел красно-белых вперёд, а в концовке тайма «Динамо» сравняло счёт: Соболев забил в свои ворота. На 66-й минуте Денис Макаров вывел гостей вперёд, а на 88-й минуте второго тайма Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти.