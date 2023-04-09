Футболисты «Барселоны» радовались поражению «Реала» в командном чате

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Футболисты «Барселоны» радовались поражению «Реала» в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:3), сообщает AS.

По данным источника, по окончании встречи в командном чате каталонского клуба было много радостных сообщений по поводу поражения «Реала».

«Жестоко», — это слово чаще всего повторялось в командном чате.

Также отмечается, что некоторые футболисты «Вильярреала» получили поздравления от игроков «Барселоны». В частности, поздравления получила полузащитник Дани Парехо и голкипер Пепе Рейна.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 59 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 12 очков, при этом у каталонского клуба есть игра в запасе.

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