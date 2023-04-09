Тихонов: «Зенит» в состоянии парализовать все сильные стороны «Локомотива», если захочет

Бывший российский футболист Андрей Тихонов высказался о ближайшем матче между «Локомотивом» и «Зенитом» в рамках 22-го тура РПЛ.
«Кажется, любой матч «Локомотива» с кем-то из верха таблицы сейчас — это всегда гвоздь программы. Конечно, такой титулованный и любимый болельщиками клуб в первом круге поверг всех в уныние своей игрой. И тем любопытнее сейчас наблюдать его перерождение прямо по ходу чемпионата. Пока что четыре победы в четырёх матчах — этим не может похвастаться больше никто, и даже «Зенит». Да, лидер чемпионата сейчас живёт отдельной ото всех жизнью, у него очень комфортное преимущество, а все, кто ниже, ведут ожесточенную борьбу за каждое очко. Поэтому где-то может дать и слабину, если соперник окажется достаточно дерзок.
«Локо» сейчас как раз в таком настроении. Но и «Зенит» вполне в состоянии парализовать все сильные стороны железнодорожников, если захочет. Посмотрим, найдёт ли лучший тренер марта ключик к воротам гостей. Фаворита выделить тут невозможно, поэтому напрашивается ничья», — приводит слова Тихонова Metaratings.
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