Тукманов: «Торпедо» может воспрянуть и побороться за стыки

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал первую победу команды под руководством нового главного тренера Жозепа Клотета. Накануне «Торпедо» одержало победу над «Факелом» (2:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги.
«Торпедо» правильно построило игру, сыграло очень дисциплинированно. «Факел» излишне нервничал, у них мало что получалось. Ошибки в обороне воронежцев привели к забитым мячам «Торпедо». Автозаводцы забили красивые мячи. Считаю, что победа «Торпедо» вполне заслуженная.
Будут ли они участвовать в борьбе за стыки? Хочется на это надеяться. Может, «Торпедо» и воспрянет, но тем не менее на данный момент команда на последнем месте», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».
«Торпедо» занимает последнее место в таблице чемпионата России с 13 очками, отставая от зоны стыковых матчей на четыре очка.
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