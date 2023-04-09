Тукманов: «Торпедо» может воспрянуть и побороться за стыки

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал первую победу команды под руководством нового главного тренера Жозепа Клотета. Накануне «Торпедо» одержало победу над «Факелом» (2:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги.

«Торпедо» правильно построило игру, сыграло очень дисциплинированно. «Факел» излишне нервничал, у них мало что получалось. Ошибки в обороне воронежцев привели к забитым мячам «Торпедо». Автозаводцы забили красивые мячи. Считаю, что победа «Торпедо» вполне заслуженная.

Будут ли они участвовать в борьбе за стыки? Хочется на это надеяться. Может, «Торпедо» и воспрянет, но тем не менее на данный момент команда на последнем месте», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

«Торпедо» занимает последнее место в таблице чемпионата России с 13 очками, отставая от зоны стыковых матчей на четыре очка.