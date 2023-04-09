Александр Мостовой: у «Торпедо» будут шансы на стыковые матчи, сегодня они молодцы

Экс-игрок сборной СССР и России Александр Мостовой поделился своим мнением насчёт шансов «Торпедо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги после победного матча с «Факелом» (2:0).
«Думаю, у «Торпедо» будут шансы на стыковые матчи, возможно, прямого вылета команда сможет избежать. «Торпедо» очень повезло, что ему подарили три очка после игры с «Пари НН». Грубо говоря, москвичи за неделю набрали шесть очков. Посмотрим, как они сыграют дальше. А дальше «Спартак», всё возможно. Сегодня «Торпедо» — молодцы», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
«Торпедо» одержало всего третью победу в сезоне и по-прежнему занимает последнее место в таблице чемпионата России с 13 очками. Расстояние до «Факела», занимающего 14-е место, составляет четыре очка. Это место позволит «Торпедо» попасть в стыковые матчи за выживание в РПЛ.
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