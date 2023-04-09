Маслов: игра с «Динамо» была не под диктовку «Спартака». Два раза вели и пропустили

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов подвёл итоги домашнего матча с «Динамо» (3:3) в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Два раза вели в счёте — два раза пропустили. Игра складывалась не под диктовку «Спартака». Но это уже произошло — это факт.

Момент с пенальти не видел. Потом посмотрю — будет собственное мнение», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» набрал 42 очка после 22 матчей и располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Выше красно-белых находятся «Ростов» (44 очка) и «Зенит» (51 очко), у которых имеется по одному матчу в запасе.

«Динамо» занимает шестое место в таблице РПЛ. Команда набрала 36 очков в 22 матчах.