Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маслов: игра с «Динамо» была не под диктовку «Спартака». Два раза вели и пропустили

Маслов: игра с «Динамо» была не под диктовку «Спартака». Два раза вели и пропустили
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов подвёл итоги домашнего матча с «Динамо» (3:3) в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Два раза вели в счёте — два раза пропустили. Игра складывалась не под диктовку «Спартака». Но это уже произошло — это факт.

Момент с пенальти не видел. Потом посмотрю — будет собственное мнение», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» набрал 42 очка после 22 матчей и располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Выше красно-белых находятся «Ростов» (44 очка) и «Зенит» (51 очко), у которых имеется по одному матчу в запасе.

«Динамо» занимает шестое место в таблице РПЛ. Команда набрала 36 очков в 22 матчах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023