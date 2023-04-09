Александр Бородюк высказался о судействе в РПЛ после матча «Спартак» — «Динамо»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о назначенном пенальти в ворота «Динамо» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:3). Нападающий Александр Соболев реализовал его на 88-й минуте, принеся своей команде ничейный результат.
«Почти каждый матч у нас возникают спорные моменты, связанные с судейством. Поэтому в судейском корпусе нужно выработать какие-то общие правила. Потому что трактуют по-разному. Здесь нужно прийти к общему знаменателю. Нужна общая трактовка», — приводит слова Бородюка RT на русском.
Обслуживала матч «Спартак» — «Динамо» бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ему помогали Дмитрий Мосякин и Варанцо Петросян. Резервный судья — Игорь Панин. Арбитр VAR — Владислав Безбородов. Его помощник — Николай Богач.
- 9 апреля 2023
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