Александр Бородюк высказался о судействе в РПЛ после матча «Спартак» — «Динамо»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о назначенном пенальти в ворота «Динамо» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:3). Нападающий Александр Соболев реализовал его на 88-й минуте, принеся своей команде ничейный результат.

«Почти каждый матч у нас возникают спорные моменты, связанные с судейством. Поэтому в судейском корпусе нужно выработать какие-то общие правила. Потому что трактуют по-разному. Здесь нужно прийти к общему знаменателю. Нужна общая трактовка», — приводит слова Бородюка RT на русском.

Обслуживала матч «Спартак» — «Динамо» бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ему помогали Дмитрий Мосякин и Варанцо Петросян. Резервный судья — Игорь Панин. Арбитр VAR — Владислав Безбородов. Его помощник — Николай Богач.