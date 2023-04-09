Александр Бородюк высказался о результате матча «Спартак» — «Динамо»
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился эмоциями от просмотра матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» (3:3).
«Матч получился очень хорошим. В первую очередь для болельщиков, потому что они любят, когда команды забивают много мячей. Но тренерам такой исход сулит много работы: если в атаке «Спартак» и «Динамо» сыграли достаточно хорошо, то в обороне было много брака, столько пропускать нельзя. Что касается ошибок отдельных футболистов, то это случается во всех играх. Ошибся Александр Селихов, он хороший вратарь, но в матче допустил результативную ошибку. Так бывает», — приводит слова Бородюка RT на русском.
«Спартак» с 42 очками идёт в турнирной таблице на третьей позиции. «Динамо» (36) — шестое.
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