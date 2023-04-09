Защитник «КС» Бейл: мне жаль арбитров — у них сложная работа. Но я уважаю каждого судью!

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о работе арбитров на матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

«Всегда говорю, что мне жаль арбитров. У них очень сложная работа. Касательно качества их работы ничего не могу сказать — мне сложно оценивать. Но я уважаю каждого судью!» — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Гленн Бейл перешёл в «Крылья Советов» летом 2021 года из «Эммена». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне 27-летний нидерландский защитник сыграл в 30 матчах за самарский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Сегодня, 9 апреля, «Крыльев Советов» сыграют с ФК «Сочи» на выезде в матче 22-го тура РПЛ. Матч начнётся в 13:00 мск.