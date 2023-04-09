Караваев: для нас важно взять три очка, надеюсь, справимся с атакой «Локо» и выиграем

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ждём ли встречи с бывшими одноклубниками Дзюбой и Смольниковым? Конечно, ждём. Будет хорошая игра. Но готовимся как обычно, в штатном режиме. В плане борьбы за чемпионство для нас очень важно взять в этой игре три очка. Тем более впереди довольно тяжёлый отрезок, баллы надо забирать по максимуму.

С таким Дзюбой играть с «Локомотивом» сложнее? Артём всегда был хорошим нападающим. Да, в этой встрече он будет ещё больше мотивирован. Но надеюсь, как команда мы справимся с атакой «Локо» и выиграем.

Дуэль со Смольниковым будет заочной? Скорее всего, да. Но всё равно, так или иначе, на поле пересечёмся, — приводит слова Караваева «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт сегодня в Москве. Начало — в 20:00 мск.