Караваев: для нас важно взять три очка, надеюсь, справимся с атакой «Локо» и выиграем

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ждём ли встречи с бывшими одноклубниками Дзюбой и Смольниковым? Конечно, ждём. Будет хорошая игра. Но готовимся как обычно, в штатном режиме. В плане борьбы за чемпионство для нас очень важно взять в этой игре три очка. Тем более впереди довольно тяжёлый отрезок, баллы надо забирать по максимуму.
С таким Дзюбой играть с «Локомотивом» сложнее? Артём всегда был хорошим нападающим. Да, в этой встрече он будет ещё больше мотивирован. Но надеюсь, как команда мы справимся с атакой «Локо» и выиграем.
Дуэль со Смольниковым будет заочной? Скорее всего, да. Но всё равно, так или иначе, на поле пересечёмся, — приводит слова Караваева «Матч ТВ».
Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт сегодня в Москве. Начало — в 20:00 мск.
- 9 апреля 2023
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