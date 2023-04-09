Веденеев: «Локомотив» сейчас ни туда и ни сюда. Будет упорная борьба, но выиграет «Зенит»

Ветеран «Зенита» Сергей Веденеев поделился эмоциями от предстоящего матча команды с «Локомотивом» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В матче с «Локомотивом» будет упорная борьба, но выиграет «Зенит». Ему нужно сыграть в свою силу. Сейчас у команды практически нет слабых мест. «Зенит» в нормальной форме: очень хорошо сыграли матчи с «Фенербахче» и «Уралом». Сейчас весенняя погода, светит солнышко, хорошее настроение – командам ничего не мешает сыграть хороший матч.

Что касается Дзюбы, он зависимый игрок, забивает с близкого расстояния. Он мало что решит в одиночку и зависит от тех партнёров, которые будут играть на флангах. Но Глушенков и Пиняев — не суперигроки, которых нужно очень сильно опасаться. Мне кажется, защитники «Зенита» должны справиться с ними.

«Локомотив» сейчас относится к командам, которые ни туда и ни сюда: не борется за призовые места, но и никуда не вылетает. Психологически это самое оптимальное место в турнирной таблице, чтобы показывать хорошую игру. Футболисты в таких командах играют раскрепощённо, свободно и не бояться проиграть. Отсутствие страха за результат — это самое главное. А когда ты борешься за высокие места, это не даёт тебе расслабиться», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.