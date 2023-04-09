Кулибали: хочу быть частью «Челси» на долгие годы, мы можем добиться большего

Защитник «Челси» Калиду Кулибали заявил, что хочет быть частью клуба на долгие годы, а также добавил, что команда улучшит результаты, чтобы вернуть доверие болельщиков.
«Я знаю, что ещё готов не на 100 процентов, но думаю, что приближаюсь к своему уровню. «Челси» принял серьёзное решение, подписав меня, и я очень хочу отплатить за это. Я хочу быть частью этого клуба на долгие годы.
Это не тот сезон, которого мы ожидали, но иногда, когда происходят большие изменения, появляются новые владельцы и половина команды новая, всем приходится адаптироваться. Но мы знаем, насколько велики наши амбиции, и собираемся работать, чтобы вернуть доверие болельщиков.
Это была сумасшедшая неделя: для игроков, для нового тренера, для бывшего тренера, для болельщиков. Наш новый наставник — большая легенда клуба, поэтому мы должны поддержать его. Мы знаем, что можем добиться большего, и мы это сделаем», — приводит слова Кулибали The Times.
- 9 апреля 2023
-
16:30
-
16:23
-
16:09
-
16:08
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:45
-
15:35
-
15:32
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:15
-
15:06
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
14:44
-
14:36
-
14:23
-
14:12
-
13:56
-
13:49
-
13:47
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:25
-
13:24
-
13:21
-
13:20