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Кулибали: хочу быть частью «Челси» на долгие годы, мы можем добиться большего

Кулибали: хочу быть частью «Челси» на долгие годы, мы можем добиться большего
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Защитник «Челси» Калиду Кулибали заявил, что хочет быть частью клуба на долгие годы, а также добавил, что команда улучшит результаты, чтобы вернуть доверие болельщиков.

«Я знаю, что ещё готов не на 100 процентов, но думаю, что приближаюсь к своему уровню. «Челси» принял серьёзное решение, подписав меня, и я очень хочу отплатить за это. Я хочу быть частью этого клуба на долгие годы.

Это не тот сезон, которого мы ожидали, но иногда, когда происходят большие изменения, появляются новые владельцы и половина команды новая, всем приходится адаптироваться. Но мы знаем, насколько велики наши амбиции, и собираемся работать, чтобы вернуть доверие болельщиков.

Это была сумасшедшая неделя: для игроков, для нового тренера, для бывшего тренера, для болельщиков. Наш новый наставник — большая легенда клуба, поэтому мы должны поддержать его. Мы знаем, что можем добиться большего, и мы это сделаем», — приводит слова Кулибали The Times.

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