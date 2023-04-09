Мерсон — о «Челси»: у них нет никакой игры, это просто 11 человек

Бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о слабых результатах «Челси» в текущем сезоне английской Премьер-лиги после поражения от «Вулверхэмптона» (0:1) в матче 30-го тура.

«Этого не может быть, это невероятно. Они находятся в одной из худших форм в истории футбола, учитывая количество талантливых игроков в их команде. Они привлекают выдающихся футболистов, которые сыграли по 50 матчей за свои сборные, а не тех, кто никогда не играл за свою страну.

У Лэмпарда было всего пару дней, чтобы поработать с ними, но никакой игры пока нет. Вы смотрите матчи «Ман Сити» и «Арсенала» и видите, что они хотят делать на поле. В случае с «Челси» там ничего нет. Это просто 11 человек.

Никто не открывается, не меняется позициями, никто не бежит в свободные зоны. В данный момент это тревожное время для них. Я не думаю, что это связано с тренерами, это ответственность игроков, которые должны спрашивать с себя. Пару лет назад «Челси» разрывал команды на части, а теперь они приезжают к «Вулверхэмптону», и я даже не удивлён их поражением», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

«Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ, набрав 39 очков в 30 матчах.