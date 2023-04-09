«Мы потерпели обидное поражение». Тренер «Сочи» Бердыев — о матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:2).
«Сегодня мы потерпели обидное поражение. Не удалось порадовать болельщиков. Потеря концентрации в начале второго тайма сразу обернулась голом. Замены, которые мы сделали, оживили игру, но, к сожалению, дожать уже не смогли», — приводит слова Бердыева официальный сайт «Сочи».
На 52-й минуте матча защитник Илья Гапонов вывел «Крылья Советов» вперёд. На 73-й минуте защитник Фернандо Костанца удвоил преимущество гостей. Сочинцы ответили голом нападающего Кристиана Нобоа на 88-й минуте.
«Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 31 очко после 22 матчей. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте с 24 очками.
- 9 апреля 2023
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