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Маркиньос продлит контракт с «ПСЖ»

Маркиньос продлит контракт с «ПСЖ»
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Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос подтвердил, что его новый контракт с командой будет подписан в скором времени.

«Я надеюсь, что это будет сделано в самое ближайшее время, я уверен — мы находимся на завершающей стадии и обсуждаем заключительные детали», — передаёт слова Маркиньоса в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Новый контракт, как ожидается, будет действовать до конца июня 2027 года. Текущее соглашение Маркиньоса с «ПСЖ» действует до 30 июня 2024 года. Стоимость 28-летнего бразильца, по данным портала Transfermarkt — € 70 млн.

Вчера, 8 апреля, капитан парижского клуба провёл 400-й матч в футболке «ПСЖ». В текущем сезоне центральный защитник провёл 36 матчей во всех турнирах, в 13 из которых парижане не пропускали. Также на счету Маркиньоса два забитых мяча.

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