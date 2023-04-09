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Хави: мы хотим стать чемпионами, и завтра будет ещё один шаг к титулу

Хави: мы хотим стать чемпионами, и завтра будет ещё один шаг к титулу
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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил поражение своей команды от «Реала» в Кубке Испании и рассказал о кадровых решениях перед игрой чемпионата с «Жироной».

«Педри и Дембеле? Они хотят вернуться как можно скорее, но мы не можем рисковать их здоровьем. Они должны полностью восстановиться… Мы хотим стать чемпионами Испании, и завтра будет ещё один шаг к этому. Победа над «Жироной» может принести нам 15 очков преимущества над ближайшим преследователем в турнирной таблице.

Поддержка болельщиков и поражение от «Реала» ещё больше мотивируют нас. Мы проанализировали причины неудачи в Кубке, мы проиграли из-за индивидуальных ошибок, особенно много их было в первом тайме. Ошибки никогда не прощаются, и такие соперники, как «Реал», всегда заставляют дорого платить за них. Абде? Он очень хорошо проявляет себя в «Осасуне». Он способен изменить ход матча. Когда он вернётся, мы оценим его форму и решим, что делать. Он может стать очень важным игроком в будущем», – приводит слова Хави пресс-служба «Барселоны».

В понедельник, 10 апреля, «Барселона» сыграет с «Жироной» в матче 28-го тура.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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