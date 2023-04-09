«Боруссия» М одержала уверенную победу в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом»

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тимо Герахом. «Боруссия» М одержала победу со счётом 2:0.

На 34-й минуте отличился полузащитник хозяев Натан Нгуму с передачи Маркуса Тюрама. На 63-й минуте Тюрам забил второй мяч «Боруссии». Его ассистентом выступил Алассан Плеа.

«Вольфсбург» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 39 очков после 27 матчей. «Боруссия» М находится на 10-й строчке, заработав 35 очков. В чемпионате Германии лидирует мюнхенская «Бавария» — 58 очков.