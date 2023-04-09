«Краснодар» — «Пари НН»: Тимур Сулейманов с пенальти сократил отставание в счёте

Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый тайм остался за хозяевами. На четвёртой минуте встречи Никита Кривцов открыл счёт, нанеся точный удар головой. На 15-й минуте он же удвоил преимущество своей команды, реализовав выход один на один с вратарём. В середине второго тайма третий гол за «Краснодар» забил Джон Кордоба.
На 70-й минуте защитник хозяев Сергей Волков сбил в своей штрафной Никиту Каккоева, и арбитр встречи Сергей Чебан указал на «точку». Пенальти реализовал нападающий гостей Тимур Сулейманов.
В матче первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0 благодаря голам Ильзата Ахметова и Джона Кордобы.
«Краснодар» занимает восьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 32 очка после 21 матча. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке в таблице, заработав 19 очков по итогам 21 тура.
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