«Реал» заработал больше всех призовых от УЕФА в 2022 году

«Реал» стал лидером по полученным призовым от УЕФА по итогам 2022 года, сообщает Associated Press.
Клуб из Мадрида, ставший в 2022 году победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка, получил от организации € 134 млн. В эту сумму вошли базовая выплата за участие в турнире, бонус за результаты и оплата за медиаправа в Испании.
Второе место в рейтинге занял другой финалист Лиги чемпионов – «Ливерпуль». Мерсисайдцы получили € 120 млн. Также более € 100 млн заработали мюнхенская «Бавария» (€ 110 млн) и «Манчестер Сити» (€ 109 млн).
В среднем участники группового этапа Лиги чемпионов заработали по € 61,8 млн. Меньше всех получил молдавский «Шериф» — € 23,7 млн.
В Лиге Европы больше всех заработал немецкий «Айнтрахт», прошлогодний победитель соревнований — € 38 млн. В то же время «Рома», ставшая победителем Лиги конференций, получила € 19,2 млн. УЕФА распределил суммарно € 235 млн среди всех участников третьего по значимости европейского турнира.
- 10 апреля 2023
-
00:05
-
00:00
- 9 апреля 2023
-
23:52
-
23:49
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:32
-
23:29
-
23:28
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:11
-
23:10
-
23:06
-
23:05
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:34
-
22:33