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«Локомотив» потерпел первое поражение в РПЛ под руководством Галактионова

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, железнодорожники потерпели первое поражение в Российской Премьер-Лиге под руководством тренера Михаила Галактионова.

Ранее «Локомотив» одержал четыре победы подряд в чемпионате России. Команда обыграла «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0), «Краснодар» (3:2) и «Пари Нижний Новгород» (4:0). Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.