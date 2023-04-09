«Я очень счастлив». Кассьерра — о победе «Зенита» над «Локомотивом»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» со счётом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата России.
«Я очень счастлив. Очень сложный и достойный матч. Игра началась непросто: уступали в счёте, приложили довольно много усилий, чтобы сравнять. Во втором тайме начали давить. Главное, что набрали три очка — это было важно», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
На счету Кассьерры победный гол в сегодняшнем матче. Колумбиец принёс «Зениту» победу на 77-й минуте встречи.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
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