«Я очень счастлив». Кассьерра — о победе «Зенита» над «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» со счётом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата России.

«Я очень счастлив. Очень сложный и достойный матч. Игра началась непросто: уступали в счёте, приложили довольно много усилий, чтобы сравнять. Во втором тайме начали давить. Главное, что набрали три очка — это было важно», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На счету Кассьерры победный гол в сегодняшнем матче. Колумбиец принёс «Зениту» победу на 77-й минуте встречи.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.