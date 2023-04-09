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В «Локомотиве» рассказали, когда будут обсуждать возможное продление контракта с Дзюбой

В «Локомотиве» рассказали, когда будут обсуждать возможное продление контракта с Дзюбой
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, когда клуб будет обсуждать возможное продление контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Контракт Дзюбы? Я уже говорил, что мы вернёмся к обсуждению в конце сезона. Мы договорились с Артёмом об этом. «Локомотив» — боевая единица, в которой Дзюбе нравится находиться. А нам нравится, как играет Артём. Со Смольниковым аналогичная ситуация», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Артём Дзюба присоединился к Локомотиву в феврале этого года на правах свободного агента. На счету нападающего 6 голов и 1 результативная передача в 5 матчах РПЛ.

Контракт Дзюбы действует до 30 июня 2023 года. Стоимость форварда по данным портала Transfermarkt — € 4 млн.

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