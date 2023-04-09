Глава «Локомотива» Нагорных подвёл итоги матча с «Зенитом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подвёл итоги матча с «Зенитом». В матче 22-го тура РПЛ железнодорожники уступили сопернику со счётом 1:2.
«Команда сегодня проиграла — мы расстроены. Но проиграли лидеру нашего чемпионата. Многие болельщики говорят о том, что «Зенит» сейчас компенсирует нашему футболу отсутствие еврокубков… У них много хороших легионеров.
У нас есть ощущение, что ничья была бы более логичным результатом. Мы боролись на равных с сильной командой. Это говорит о том, что мы находимся на правильном пути», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Локомотив» впервые уступил в РПЛ после назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера. Команда занимает 11-е место в таблице чемпионата России с 25 очками в активе.
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