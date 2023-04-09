Спортдиректор «Локо»: говорилось, что Миранчук уйдёт? А почему он уйдёт? У него контракт

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что у полузащитника железнодорожников Антона Миранчука имеется действующее соглашение с клубом и он не перейдёт в другую команду.

«Говорилось, что Миранчук уйдёт? А почему он уйдёт? Желание попробовать в Европе? У него контракт», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает 30 июня 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 20 матчей в чемпионате России и отметился шестью забитыми голами. Также на счету футболиста три результативные передачи.