Спортдиректор «Локо»: говорилось, что Миранчук уйдёт? А почему он уйдёт? У него контракт
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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что у полузащитника железнодорожников Антона Миранчука имеется действующее соглашение с клубом и он не перейдёт в другую команду.
«Говорилось, что Миранчук уйдёт? А почему он уйдёт? Желание попробовать в Европе? У него контракт», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает 30 июня 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 20 матчей в чемпионате России и отметился шестью забитыми голами. Также на счету футболиста три результативные передачи.
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