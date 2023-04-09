Гендиректор «Локомотива» Леонченко высказался о поражении в матче с «Зенитом»

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал поражение в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).
«Что я говорил перед игрой, «Зенит» — тот соперник, на фоне которого мы можем увидеть наши сильные и слабые стороны. Конечно, они проявляются. Было много хороших моментов, где мы навязали борьбу, создавались моменты. Пока в нашей игре есть недостатки, которые не позволяют обыгрывать «Зенит». Будем работать над этим.
Недостатки? Думаю, это вопрос тренерскому штабу. Михаил Михайлович (Галактионов. — Прим. «Чемпионата») на пресс-конференции все чётко обозначил», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
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